"Мострострой 11" планирует участвовать в строительстве моста через Обь в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Тюменская компания "Мострострой 11" планирует участвовать в строительстве моста через реку Обь в районе Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом во вторник на международном форуме высотного строительства 100+ Forum Russia, проходящем в Екатеринбурге, сообщил корреспондент ТАСС генеральный директор компании Николай Руссу.

"Объявлены торги на проектирование [моста через реку Обь в Сургуте]. Это не по нашим силам - у нас есть институты, но они послабее, чем этот объект. В изысканиях, в каких-то доработках будем участвовать, но в торгах не участвуем. В строительстве намерены участвовать", - сказал он.

Руссу отметил, что запланированный мост будет балочным, но не уточнил сумму инвестиций в проект.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. Мост станет частью федеральной трассы "Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард".