Трансмашхолдинг представил концепт "отеля на колесах"

СОЧИ, 29 октября./ТАСС/. Производитель подвижного состава для железных дорог "Трансмашхолдинг" (ТМХ) представил в рамках форума PRO//Движение.1520 концепт вагона с максимальным уровнем комфорта для пассажира. В компании такой вагон назвали "отелем на колесах".

По словам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александра Лошманова, в таких вагонах могут быть лобби, отдельная комната для багажа. Планируется, что в рамках таких вагонов могут быть предусмотрены одно-, двух- и четырехместные купе. Для двух последних предполагаются отдельные душевые и туалетные комнаты.

"Пока в качестве концепции - так называемый "туристический поезд", или "отель на колесах". Мы предполагаем, что в вагоне может быть размещена стойка лобби для проводника - теперь не придётся проверять билет на улице, все предусматривается как в лучших отелях мира.

Максимальное использование IT- технологий, мы предполагаем, что должна быть предусмотрена система распознавания лиц, это очень удобно, особенно для пассажиров с багажом, когда дверь в поезд, в купе, между вагонами открывается автоматически",- рассказал он.

Для повышения уровня безопасности могут быть предусмотрены электронные замки, видеодомофоны в каждом купе.

"Все это может быть в качестве системы управления - это "умные купе", где каждый пассажир может управлять со своего мобильного устройства основными сервисами, такими как свет, температура, общение с проводником, заказ блюд в ресторане, получение информации актуальной о поездке: время в пути, и остановки,- сказал Лошманов. - Кроме того, мы планируем, что на протяжении всей поездки вас будет сопровождать высокоскоростной Wi-Fi, беспроводные зарядки и даже окна мы планируем использовать в качестве экранов".

"В любом случае предполагается эксклюзивное интерьерное решение с натуральными материалами, чтобы пассажиру в пути было максимально комфортно, удобно, особенно если это путешествие составляет до недели",- добавил он.

Что касается одноместного купе, то, объяснил Лошманов, это "тот самый отель на колёсах, в течение дня пассажир путешествует в комфортном кресле, а в вечернее, ночное время это полноценная кровать, которая по комфорту не будет уступать номеру в отеле".