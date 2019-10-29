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ТМХ показал концепцию тренажерного зала в поезде

Концепт вагона-тренажерного зала может быть разработан под конкретного заказчика и адаптирован под любой тип вагона
Описание
© Презентация "Трансмашхолдинга"

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. Производитель подвижного состава для железных дорог "Трансмашхолдинг" (ТМХ) представил концепцию тренажерного зала в вагонах поездов. Один из концептов такого вагона был сегодня представлен в рамках форума PRO//Движение.1520 заместителем генерального директора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александром Лошмановым.

Концепт вагона-тренажерного зала в поезде может быть, в случае необходимости, разработан под конкретного заказчика и адаптирован под любой тип вагона, в том числе и под двухэтажный поезд, пояснил официальный представитель ТМХ.

По словам Лошманова, сейчас ТМХ ведет переговоры с "Федеральной пассажирской компанией" о поставке двухэтажных вагонов, в которых в том числе могут быть такие зоны с тренажёрными залами.

"Мы сейчас обсуждаем проект с ФПК вагонов-2020 [купейных двухэтажных вагонов], которые появятся в следующем году. И сейчас мы согласовываем с ними дизайн-проект, в котором в том числе присутствует и специальный тренажерный [зал в вагоне]", - сказал он.

Лошманов пояснил, что окончательное решение, использовать ли такой вагон, остаётся за заказчиком.

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Россия
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