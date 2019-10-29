Возможности компаний позволяют заказать лишь 40% судов для разработки шельфа России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Для освоения шельфовых месторождений РФ до 2035 г. понадобится около 150 судов и морской техники, однако потенциальные клиенты смогут заказать менее половины от этого количества, следует из утвержденной кабинетом министров стратегии развития судостроительной промышленности РФ до 2035 года. Документ, опубликованный на сайте правительства, 28 октября его утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Из необходимых 24 ледоколов возможен заказ лишь 15 судов, следует из документа.

"Анализ возможностей судостроительных организаций и финансово-экономического состояния судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний показывает невозможность удовлетворения потребности внутреннего рынка в гражданских судах и морской технике до 2035 года", - говорится в документе.

Согласно стратегии, до 2035 года РФ нужно построить около 250 морских транспортных судов и более 1500 транспортных судов класса "река-море", 1640 судов рыбопромыслового флота, более 250 судов и единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледоколов, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений.

"В то же время, несмотря на недостаточную загрузку отечественных судостроительных организаций, количество заказов на строительство судов и морской техники ограничено возможностями потенциальных заказчиков, текущее финансово-экономическое состояние которых позволяет обеспечить заказами не более 18% потребности в морских транспортных судах, 6% в транспортных судах класса "река-море", 8% в судах рыбопромыслового флота, 43% в вспомогательных судах и судах технического флота, 11% в научно-исследовательских судах, 63% в ледоколах и до 40% в судах и морской технике для освоения шельфовых месторождений", - говорится в стратегии.