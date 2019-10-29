Mediascope избран единым телеизмерителем в России на три года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Компания Mediascope избрана единым телеизмерителем для России еще на три года, говорится во вторник на сайте Роскомнадзора.

"Вещатели удовлетворены результатами работы компании Mediascope в качестве единого телеизмерителя в предыдущие три года, поэтому решение комиссии было единогласным", - приводятся на сайте слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

По данным ведомства, новые полномочия телеизмерителя начнут действовать 1 января 2020 года.

"Компания обязана ежегодно предоставлять отчет о проведенных исследованиях в Роскомнадзор, а также публиковать его на своем официальном сайте. Единый телеизмеритель должен обеспечить открытость, прозрачность и достоверность данных, полученных в результате исследований объема зрительской аудитории в целях последующего размещения ТВ-рекламы", - уточняется в сообщении.