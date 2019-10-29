Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Mediascope избран единым телеизмерителем в России на три года

По данным Роскомнадзора, новые полномочия телеизмерителя начнут действовать 1 января 2020 года
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Компания Mediascope избрана единым телеизмерителем для России еще на три года, говорится во вторник на сайте Роскомнадзора.

"Вещатели удовлетворены результатами работы компании Mediascope в качестве единого телеизмерителя в предыдущие три года, поэтому решение комиссии было единогласным", - приводятся на сайте слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

По данным ведомства, новые полномочия телеизмерителя начнут действовать 1 января 2020 года.

"Компания обязана ежегодно предоставлять отчет о проведенных исследованиях в Роскомнадзор, а также публиковать его на своем официальном сайте. Единый телеизмеритель должен обеспечить открытость, прозрачность и достоверность данных, полученных в результате исследований объема зрительской аудитории в целях последующего размещения ТВ-рекламы", - уточняется в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев поручил внести предложения о едином механизме поддержки промпредприятий
Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг должны исполнить поручение до 2 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС