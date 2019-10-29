Банк России обновил календарь заседаний по вопросам денежно-кредитной политики в 2020 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банк России обновил календарь основных событий по вопросам денежно-кредитной политики в 2020 году. Об этом говорится на сайте регулятора.

Первое заседание совета директоров ЦБ по вопросам ДКП в 2020 году пройдет 7 февраля, а последнее - 18 декабря. Всего по вопросам ДКП состоится восемь заседаний, четыре из которых будут сопровождаться проведением пресс-конференции председателя Банка России, а также обновлением таблицы среднесрочного макроэкономического прогноза.

В ЦБ отметили, что новый график заседаний позволит совету директоров Банка России учесть более полный набор статистических данных на опорных заседаниях, по итогам которых обновляется макроэкономический прогноз. Кроме того, изменения позволят синхронизировать выпуск доклада "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики" с опорным заседанием совета директоров регулятора в октябре 2020 года.