Медведев поручил до 12 марта внести в кабмин законопроект об уравнивании ставки НДФЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и МВД России внести в правительство в срок до 12 марта 2020 года законопроект, уравнивающий ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для резидентов и нерезидентов РФ. Соответствующее поручение главы правительства РФ размещено на портале кабмина.

"Минфину России, Минэкономразвития России, Минтруду России и МВД России внести в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающего применение налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Срок - 12 марта 2020 года", - говорится в поручении.

В начале октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин рассчитывает привлечь в Россию нерезидентов благодаря уравниванию ставки НДФЛ с резидентами РФ.

В рамках документов к проекту бюджета Минфин России предложил сократить срок пребывания в России для признания налогового резидентства с 183 до 90 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Также отмечалось, что министерство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ и установить ее на уровне 13%.

1 октября Силуанов говорил, что ставка НДФЛ для нерезидентов и резидентов РФ может уравняться с 2020 года. Тогда он отметил, что снижение ставки НДФЛ и сокращение необходимого для сохранения статуса резидента срока пребывания в стране до 90 дней на бюджете "практически не скажется".