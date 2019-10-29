Медведев поручил подготовить меры по снижению безработицы в 20 регионах

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство к 1 июля 2020 года подготовит меры по снижению безработицы и повышению экономической активности населения в 20 регионах страны. Такое поручение было отдано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым для решения задачи по ускорению экономического роста.

"Минтруду России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпросвещения России и Минобрнауки России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить координацию реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах Российской Федерации с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения", - говорится в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте кабинета министров.

При этом, как отмечается в документе, должно быть учтено применение механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения и стажировок выпускников вузов и училищ. Срок исполнения поручения истекает 1 июля 2020 года.