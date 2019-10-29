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Медведев поручил Минфину разработать меры по стимулированию инвествычета в регионах

Предложения нужно представить до 2 декабря

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минвостокразвития России представить в правительство в срок до 2 декабря текущего года предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах РФ. Соответствующее поручение главы правительства РФ размещено на портале кабмина.

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"Минфину России, Минэкономразвития России и Минвостокразвития России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить в правительство Российской Федерации предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах Российской Федерации, а также по балансировке бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета и наращиванием объема инфраструктурных расходов. Срок - 2 декабря 2019 года", - говорится в поручении.

Законопроект, предусматривающий налоговый вычет при инвестировании, был подготовлен в целях реализации поручений президента РФ, а также в соответствии с изменениями налогового кодекса, согласно которым с 2018 года появилась возможность для налогоплательщиков уменьшать суммы налога на прибыль организаций, подлежащие зачислению в бюджет субъекта, на инвестиционный налоговый вычет.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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