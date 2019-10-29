Медведев поручил внести предложения о едином механизме поддержки промпредприятий

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам с участием заинтересованных органов исполнительной власти и ЦБ внести в правительство предложения о едином механизме поддержки промпредприятий. Поручение дано правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции и направлено на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года.

"Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России внести в правительство РФ проект плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию единого механизма поддержки промышленных предприятий, предполагающего доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования, а также инструментам повышения производительности труда", - говорится в документе.

Срок исполнения - 2 декабря 2019 года.

Кроме того, до 16 декабря Минпромторг и Минэкономразвития должны внести в правительство проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объемов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции.