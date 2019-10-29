Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поручил внести предложения о едином механизме поддержки промпредприятий

Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг должны исполнить поручение до 2 декабря

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам с участием заинтересованных органов исполнительной власти и ЦБ внести в правительство предложения о едином механизме поддержки промпредприятий. Поручение дано правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции и направлено на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года.

На эту тему
Поручения Дмитрия Медведева по ускорению экономического роста России

"Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России внести в правительство РФ проект плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию единого механизма поддержки промышленных предприятий, предполагающего доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования, а также инструментам повышения производительности труда", - говорится в документе.

Срок исполнения - 2 декабря 2019 года.

Кроме того, до 16 декабря Минпромторг и Минэкономразвития должны внести в правительство проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объемов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Маточное поголовье овец в Северной Осетии до 2022 года планируют увеличить вдвое
Таким образом, в регионе будет насчитываться 100 тыс. овцематок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС