Медведев поручил разработать меры по росту доли инвестрасходов бюджета до 6% к 2024 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития представить предложения по механизму увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета до 6% к 2024 году. Большую часть инвестиционных расходов бюджета составляют национальные проекты. Об этом говорится в поручениях по ускорению экономического роста, опубликованных на сайте правительства.

"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по механизму обеспечения увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета до 6% к 2024 году и инвестиционных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации до 15% к 2024 году", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 2 декабря 2019 года.

Существенную часть инвестиционных расходов бюджета составляют расходы на национальные проекты. В 2020 году расходы на нацпроекты увеличатся почти на 10% - до 2 трлн рублей, в 2021 году расходы на них составят 2,3 трлн рублей, в 2022 году - 2,7 трлн рублей.

В феврале правительство РФ опубликовало информационные материалы по всем 12 национальным проектам, реализация которых будет вестись до конца 2024 года. Эти данные составлены на основе паспортов нацпроектов, которые были утверждены на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.

Как сообщается на сайте кабмина, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. Из них 13,1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей - из региональных бюджетов, 7,5 трлн рублей поступит из внебюджетных источников и 147 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов.

Самая большая сумма - 4,8 трлн рублей - будет направлена на реализацию нацпроекта по строительству безопасных и качественных автодорог. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет профинансирован на 6,3 трлн рублей.