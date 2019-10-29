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Банки РФ в 2020 году получат доступ к информации для проверки доходов заемщиков

Планируется, что банки получат доступ до 1 апреля

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минкомсвязи и Федеральной налоговой службе (ФНС) России совместно с ЦБ до 1 апреля 2020 года обеспечить банкам оперативный доступ к налоговой информации, подтверждающей доходы заемщика.

"Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и ФНС России с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заемщиков (при наличии соответствующего согласия заемщика) посредством сервиса СМЭВ "Интеграционный модуль" сведений ФНС о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц", - говориться в поручениях по ускорению экономического роста.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин высказал опасения, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что люди берут кредиты, чтобы поддержать свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов.

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Россия
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