ТМХ планирует создать электропоезда с коворкингом и зарядкой для электровелосипедов

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" планирует разработать новые электропоезда с зоной коворкинга и зарядками для электровелосипедов и самокатов. Об этом в рамках форума "PRO//Движение.1520" сообщил замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов на сессии, посвященной городским электричкам.

"Мы продолжаем изучение тенденций, и сегодня есть ряд элементов, над которыми работаем, пассажиры смогут их увидеть в ближайшем будущем - это и новые функциональные зоны - они будут тематическими. Мы планируем создание (в обновленных электропоездах - прим. ТАСС) коворкинг-зон, станций для подзарядки электровелосипедов и электросамокатов. Салон новых электропоездов будет модульным, чтобы в час пик обеспечить свободное пространство для всех категорий пассажиров. Это и мобильные кресла, которые в час пик складываются для того, чтобы обеспечить более комфортное перемещение пассажиров в поезде", - рассказал Лошманов.

Лошманов также отметил, что окна в электропоездах планируется использовать как новостные или информационные мониторы, где можно будет, в том числе, получить информацию об ином городском транспорте.