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ЦБ ожидает значимого влияния нацпроектов на рост ВВП России не ранее 2022 года

Регулятор также полагает, что влияние нацпроектов не будет сопровождаться дополнительным повышательным давлением на инфляцию в случае соответствующего расширения производства

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Нацпроекты начнут оказывать значимое влияние на рост ВВП России только в 2022 году, следует из обновленного доклада регулятора "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

"Банк России предполагает, что планируемые бюджетно-налоговые и структурные меры начнут оказывать значимое влияние на темпы и структуру роста российской экономики только ближе к концу прогнозного горизонта", - говорится в документе.

Кроме того, отмечает регулятор, воздействие этих мер будет наиболее существенным за пределами прогнозного периода, а значит после 2022 года.

Причинами, по мнению Банка России, является продолжительный срок реализации комплексных мер Правительства, включающих в себя дополнительные инвестиционные расходы и расходы на развитие человеческого капитала в рамках национальных проектов. Кроме того, институциональные и структурные характеристики экономики, а также демографические тенденции, изменяются медленно, добавили в ЦБ.

Тем не менее реализация нацпроектов простимулирует динамику роста ВВП за счет обновления основных фондов и инфраструктуры, улучшения инвестиционного климата, увеличения человеческого капитала и производительности труда, повышения качества управления как в государственном, так и в частном секторе, а также диверсификации российской экономики в целом и снижению ее сырьевой зависимости. В ЦБ также полагают, что влияние нацпроектов на рост ВВП не будет сопровождаться дополнительным повышательным давлением на инфляцию в случае соответствующего расширения производства.

В качестве еще одной поддержки роста инвестиционной и экономической активности в 2020-2022 годах выступят и меры Банка России, направленные на развитие финансового рынка, минимизацию системных рисков и на преобразование сбережений населения во внутренние долгосрочные инвестиции, полагают в ЦБ.

Рост ВВП России

Согласно базовому сценарию Банка России, с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, рост российской экономики в 2019 году составит 0,8-1,3% после 2,3% в 2018 году.

Сдерживающее влияние на рост экономики в 2019 году окажет замедление мировой экономики, действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, а также более медленная, чем ожидалось, реализация ряда запланированных правительством национальных проектов. В 2021-2022 годах в базовом сценарии рост российской экономики ускорится до 1,5-2,5% и 2-3% соответственно. Этому будет способствовать постепенное накопление положительного эффекта от запланированных мер бюджетной политики и национальных проектов, при их успешной реализации, а также динамика потребления, также отмечают в ЦБ.

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