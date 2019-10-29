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Торговая война
Обновлено 

Reuters: США и Китай могут не заключить торговую сделку в ноябре

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 17 ноября в Сантьяго

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. США и Китай могут не заключить торговое соглашение на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили в ноябре нынешнего года. Об этом сообщил во вторник агентству Reuters представитель американской администрации.

"Если соглашение не будет подписано в Чили, это не будет означать неудачу. Это лишь значит, что оно [соглашение] не готово, - сказал чиновник. - Наша задача - подписать документ в Чили. Мы достигли значительного прогресса и надеемся, что подпишем соглашение в Чили".

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 17 ноября в Сантьяго. 16 октября глава Белого дома отмечал, что соглашение, вероятно, не будет заключено до встречи с китайским лидером, а 28 октября заявил, что Вашингтон рассчитывают заключить договоренность об урегулировании острых торговых споров ранее, чем планировалось.

Теги
СШАКитайЧилиСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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