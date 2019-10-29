ДОМ.РФ планирует выполнить дорожную карту по ипотечным ценным бумагам в 2020 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Финансовый институт ДОМ.РФ планирует в срок выполнить все мероприятия дорожной карты по рынку ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Об этом заявил управляющий директор ДОМ.РФ Александр Гарифулин на семинаре "Актуальные вопросы оценки ипотечных ценных бумаг", прошедшем во вторник на Московской бирже.

"В 2020 году мы планируем закончить все мероприятия по дорожной карте, которая утверждена Минфином", - отметил Гарифулин.

По его словам, прорабатывается доступ ИЦБ к операциям РЕПО (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене) с федеральным казначейством. Также предполагается изменение инвестиционных деклараций и возможность дополнительного инвестирования пенсионных фондов как негосударственных, так и Пенсионного фонда России под управлением государственной управляющей компании ВЭБ.РФ.

Он также добавил, что ДОМ.РФ прорабатывает с крупными игроками ипотечного первичного рынка крупнейший выпуск ИЦБ объемом более 100 млрд рублей в первом полугодии следующего года. "Весь наш фокус на 2020 год сосредоточен на развитии рыночного актива, создании условий для продаж банками ИЦБ в рынок", - прокомментировал Гарифулин.

Дорожная карта разработана Минфином совместно с ДОМ.РФ и Банком России и состоит из 14 мероприятий, рассчитанных на 2019-2020 годы. План подразумевает принятие ряда федеральных законов - о дополнительных механизмах финансовой устойчивости поручителя по ипотечным облигациям, которым выступит ДОМ.РФ, и об исключении риска банкротства банка-держателя счетов ипотечного агента. Предполагается, что активная работа над дорожной картой в 2020 году позволит привлечь на рынок ипотечного кредитования до 7 тлрн рублей в 2019-2024 годах наряду со снижением ставок для заемщиков на 1-1,5% годовых.

Увеличение объема ипотечного кредитования и снижение ипотечных ставок в России - одни из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Выпуск ИЦБ является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта. ИЦБ ДОМ.РФ - рыночный механизм снижения ставок по ипотеке. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании. Всего с декабря 2016 года состоялось 13 сделок общим объемом более 325 млрд рублей.