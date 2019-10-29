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"Магнит" перезапустит формат гипермаркетов в виде компактных "суперсторов"

Первый "суперстор" планируется открыть в Краснодаре
Описание
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Крупнейший по количеству магазинов российский ретейлер "Магнит" намерен перезапустить формат гипермаркетов в виде более компактных "суперсторов". Об этом сообщил генеральный директор компании Ян Дюннинг в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Площадь новых магазинов составит 2,5-3 тыс. кв м, уточнили ТАСС в пресс-службе "Магнита". Первый "суперстор" планируется в ближайшее время открыть в Краснодаре, говорится в опубликованных сегодня финансовых результатах компании.

"Как я уже говорил ранее, "большие коробки" (магазины с большой площадью, гипермаркеты - прим. ТАСС) тянули показатели сопоставимых магазинов (like-for-like) вниз, тогда как более маленькие форматы демонстрировали улучшение показателей. Мы считаем, что сможем избежать негативных тенденций, которые наблюдаются в гипермаркетах, если трансформируем наше CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиента) в "суперсторы", - сказал Дюннинг.

"Суперсторы" будут располагаться в черте города, отметил он. В магазинах новых форматов обновят навигацию и зонирование - они станут более удобными, расширится ассортимент скоропортящихся продуктов питания, товаров под собственными торговыми марками, увеличится доля прямого импорта, отметили в пресс-службе компании. При этом сократится часть ассортимента, не относящегося к продуктам питания, сообщили в "Магните".

Сейчас под управлением ретейлера осталось семь классических гипермаркетов площадью более 5 тыс. кв м. На их базе также планируется открыть более компактные "суперсторы", отдав часть "лишних" площадей в аренду другим компаниям, отметили в пресс-службе "Магнита".

Сколько будет "суперсторов" - пока считают

Сколько "суперсторов" планируется открыть в следующем году, в компании пока не уточнили, отметив, что говорить об этом рано, поскольку объем капитальных затрат на 2020 год еще не утвержден.

О намерении приостановить развитие сети гипермаркетов "Магнит" сообщали еще в прошлом году. Как поясняла Ольга Наумова, на тот момент руководившая "Магнитом", ретейлер планировал сфокусироваться на супермаркетах.

Ранее о решении трансформировать сеть своих гипермаркетов объявил конкурент "Магнита" - X5 Retail Group. Часть магазинов будет переделана в супермаркеты большого формата, часть - закрыта, оставшиеся магазины продолжат работать под брендом "Карусель", пока "менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия", сообщала X5.

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