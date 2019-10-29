Глава Boeing заявил, что не планирует уходить в отставку

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Руководитель корпорации Boeing Деннис Меленберг заявил во вторник, что в настоящее время сосредоточен на работе, а не на мыслях об уходе в отставку.

"Это не то, на чем я концентрируюсь, я концентрируюсь на текущей работе, я сосредоточен на безопасности [самолетов компании], мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность полетов", - сказал он журналистам перед слушаниями в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса. Трансляцию вела телекомпания CNBC.

Свое выступление перед законодателями Меленберг начал с извинений в адрес семей и близких жертв двух крушений Boeing 737 MAX 8. "Я хочу, чтобы вы знали... насколько мне жаль <...> Эти катастрофы многому нас научили, и мы продолжаем учиться. Мы знаем, что мы допустили ошибки", - сказал он.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.