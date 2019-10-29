Власти ДНР объявили на инвестиционном форуме о создании банка для расчетов в обход санкций

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) начали работу по созданию нового банка для проведения расчетов в обход санкций, объявленных странами Запада. Об этом представители республики объявили во вторник в ходе Международного инвестиционного форума в Донецке, передает Донецкое агентство новостей.

Содействие в создании "антисанкционного" банка окажет Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ). Власти ДНР также сообщили о решении начать работу по созданию Счетной палаты, с учетом реформирования и выстраивания бюджетной системы республики.

На форуме также было объявлено о предстоящем создании Донецкой академии наук и Международного государственного академического университета. Курировать данное направление и занять новую должность советника главы ДНР Дениса Пушилина по науке и технологиям предложено уполномоченному представителю МАИБ Игорю Митрохину.

Пушилин, кроме того, поддержал инициативу по созданию в Донецке Международного центра по научно-техническому экономическому развитию Донбасса. Он поручил Народному совету разработать и принять пакет законов по инвестиционной деятельности, а также усовершенствовать правовую базу в сфере государственно-частного партнерства, создать рабочую группу по подготовке предложений по земельной реформе.

Глава ДНР также поддержал инициативу МАИБ об организации на территории республики производства халяльной продовольственной продукции, соответствующей нормам ислама, и о ее продвижении в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

Работа открывшегося во вторник в Донецке Международного инвестиционного форума проходит в шести секциях: экономический потенциал, формирование благоприятного инвестиционного климата, сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, научно-образовательный потенциал, Донбасс и регионы России, экологическое развитие. В форуме принимают участие представители России, США, Сирии, Франции, Турции, Ирана, Египта и Абхазии, - всего около 250 делегатов.