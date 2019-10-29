РФ примет участие в создании системы защиты электронного правительства Вьетнама

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского", Минкомсвязи РФ и Служба шифрования правительственной связи Вьетнама до конца 2019 года представят проект архитектуры Центра мониторинга киберугроз для электронного правительства Вьетнама. Об этом ТАСС сказал руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Лаборатории Касперского" Олег Абдурашитов.

"В рамках российско-вьетнамского сотрудничества по созданию современной системы электронного правительства, реализуемого российским Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, мы совместно со Службой шифрования правительственной связи Вьетнама планируем до конца 2019 года представить совместный проект архитектуры Центра мониторинга киберугроз (Security Operations Center или SOC) для всех систем электронного правительства Вьетнама", - сказал он.

Также он добавил, что компания ведет сотрудничество со Службой шифрованной правительственной связи с 2018 года. "Сейчас мы работаем сразу по нескольким направлениям, ключевым из которых является зашита систем электронного правительства, сетевой инфраструктуры и пользовательских устройств органов государственной власти Вьетнама от комплексных киберугроз. Помимо наших технологических решений, мы также оказываем поддержку в повышении квалификации сотрудников Центра мониторинга кибер-инцидентов при Службе шифрованной правительственной связи", - добавил Абдурашитов.

Во вторник вице-премьер правительства РФ Максим Акимов по завершению 22-го заседания российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству посетил посетил Службу шифрованной правительственной связи Вьетнама, где встретился с главой Службы господином Танг Ву Соном. Во время визита стороны обсудили реализацию совместных российско-вьетнамских проектов, и сотрудничество в сфере кибербезопасности государственных органов. Также Акимов посетил Центр мониторинга кибер-инцидентов, который обслуживает ряд ключевых министерств, в том числе Министерство иностранных дел и Канцелярию правительства Вьетнама.

"На базе центра развернут целый ряд комплексных решений "Лаборатории Касперского" - Kaspersky Anti-Targeted Attacks Platform KATA, новое решение по интеграции данных об угрозах Kaspersky Cybertrace, система мониторинга кибер-инцидентов на конечных устройствах Kaspersky Security Centre. Также Центр интегрирует во внутреннюю мониторинговую систему данные Kaspersky Threat Feeds и аналитические отчеты о сложных киберугрозах", - заключил Абдурашитов.

Новое образование

Вице-премьер РФ, председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству Максим Акимов сообщил ТАСС, что часть повестки заседания комиссии затрагивала сегмент образовательных проектов и IT. "Мы намерены здесь дать нашим вьетнамским партнерам все самое лучшее. Здесь, в частности, присутствуют компании, которые представляют цифровые решения в образовании, это онлайн образование. Компания "Учи.ру" (отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме - прим. ТАСС), компания "Яндекс" привезла свою большую образовательную платформу, которую здесь будет презентовать, участвовать в работе делового форума", - сказал он.

В беседе с корреспондентом ТАСС руководитель образовательных сервисов "Яндекса" Илья Залесский пояснил, что на экспертном совете в Ханое компания презентовала свои образовательные продукты. "Прежде всего "Яндекс.Практикум", который недавно перевели на английский язык, и теперь мы готовы выходить на международные рынки", - сказал он. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на гендиректора "Яндекса" в России Елену Бунину, что компания перевела свой образовательный проект "Яндекс. Практикум" на английский язык и запустила курсы в США."Яндекс. Практикум" - это специальный сервис онлайн-образования. На данный момент компания обучает будущих инженеров по тестированию, специалистов Data Science, бэкенд- разработчиков, фронтенд-разработчиков, аналитиков данных и веб-разработчиков.