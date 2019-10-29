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В Рязанской области создали кластер электронных приборов и оптоэлектроники

В дальнейшем кластер планируется включить в реестр Минпромторга России. Это позволит его участникам получать дополнительные льготы, сообщил министр промышленности и экономического развития региона

РЯЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Рязанской области и 18 предприятий подписали соглашение о создании кластера "Электронные приборы и оптоэлектроника" для развития радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

"Сегодня мы создали региональный кластер, в дальнейшем планируем включить его в реестр Минпромторга России, что позволит получать его участникам дополнительные льготы. Наш Центр кластерного развития сейчас занимается подготовкой документов", - сказал Ворфоломеев.

До включения в федеральный реестр участники кластера смогут воспользоваться региональными мерами поддержки, предусматривающими продвижение продукции совместного производства, а также повышение квалификации сотрудников предприятий.

Как пояснил Ворфоломеев, в кластер вошли как крупные предприятия, работающие преимущественно с государственным оборонным заказом (Государственный Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, Рязанский завод металлокерамических приборов, "Плазма"), так и представители среднего и малого бизнеса.

Ведущим вузом кластера стал Рязанский государственный радиотехнический университет, где со следующего учебного года будет открыт набор по специальности "Электронные и оптоэлектронные приборы специального назначения".

В Рязанской области уже функционируют станкоинструментальный кластер и инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров, вошедший в реестр Минпромторга России.

Теги
РоссияРязанская область
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