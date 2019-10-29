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Участники форума в Донецке предложили создать в ДНР офшор и легализовать блокчейн

Такие предложения станут основой итогового документа, который будет обнародован в ходе пленарного заседания Международного инвестиционного форума

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Участники донецкого Международного инвестиционного форума предложили властям Донецкой народной республики (ДНР) для привлечения иностранных капиталовложений создать в республике офшорную зону и инфраструктуру для применения технологии блокчейна, используемой для сделок с криптовалютами. Об этом заявила во вторник Донецкому агентству новостей председатель оргкомитета Международного инвестиционного форума, ректор Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР Лариса Костровец.

"Мы разрабатываем пути привлечения иностранных инвесторов, - сказала Костровец. - В основе этой экономической модели - разработка особых условий для привлечения инвесторов, создание офшорной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, передача земельных участков в безвозмездное и бессрочное пользование, совершенствование нормативной правовой базы, легализация инфраструктуры блокчейн-технологий".

Глава оргкомитета добавила, что эти предложения станут основой итогового документа, который будет обнародован в ходе пленарного заседания форума и передан на рассмотрение правительству республики в качестве предложений для формирования инвестиционной политики.

Работа открывшегося во вторник в Донецке Международного инвестиционного форума проходит в шести секциях: экономический потенциал, формирование благоприятного инвестиционного климата, сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, научно-образовательный потенциал, Донбасс и регионы России, экологическое развитие. В форуме принимают участие представители России, США, Сирии, Франции, Турции, Ирана, Египта и Абхазии, - всего около 250 делегатов.

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Украина
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