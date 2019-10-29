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Гендиректор Первого канала сообщил об окончании "войны" с единым телеизмерителем

Ранее Константин Эрнст заявлял, что выводы компаний Gallup Media, а затем TNS Russia являются ангажированными
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил об официальном окончании конфликта с единым измерителем телеаудитории в России. Об этом он заявил во вторник в рамках клиентской конференции компании Mediascope, ставшей в 2017 году преемницей компании TNS Russia.

Эрнст на протяжении многих лет (до 2017 года - прим. ТАСС), заявлял, что выводы компаний Gallup Media, а затем TNS Russia (бывшие названия Mediascope - прим. ТАСС) являются ангажированными и не вызывают доверия.

"Как последовательный борец с несовершенством медиаисследований, противник Gallup, TNS, далее со всеми остановками <...> Борец прежде всего потому, что по первой профессии был ученым и сдавал кандидатский минимум по математической статистике. Так вот, в связи с этим я точно знал, что цифры врут. Цифры продолжают врать. Но я хочу заявить: война Красной и Белой розы, длившаяся все это время, окончена, - сказал он. - Единственным доводом, переломившим нашу многолетнюю позицию, явилась старая, но мудрая, как все старые, максима: лучше с умными ворочать камни, чем с дураками распивать вино. Давайте вместе свернем камни пиплметров и заменим их на что-то более совершенное и пахнущее будущим".

В 2017 году Первый канал сообщил, что снова будет пользоваться услугами исследовательской компании Mediascope - преемницы медиаизмерителя TNS Russia.

Как писал RNS, стороны подписали договор после длительного периода "холодной войны", длившейся более десяти лет. Все это время Первый канал был главным критиком TNS Russia. В конце 2002 года Первый канал создал собственную Службу измерений телеаудитории, основанную на технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - компьютерной системе телефонного опроса. В 2011 году ее дополнила служба "СТИ-Мобайл". В 2005 году Первый канал отказался от услуг TNS.

С подачи депутата Андрея Лугового компаниям с иностранными владельцами запретили заниматься телевизионными измерениями в России. Новые требования заставили холдинг WPP продать долю в TNS Russia. Контроль над компанией перешел к государственной "ВЦИОМ-Медиа". TNS Russia сменила название на Mediascope и стала единым национальным измерителем телеаудитории.

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Эрнст, Константин Львович
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