Советник Трампа сообщил о найденном взаимопонимании между США и Китаем по торговым спорам

ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. США и Китай пришли к консенсусу по поводу пути к разрешению своих торговых споров, сообщил советник президента США Джаред Кушнер, выступая на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative в столице Саудовской Аравии.

"Думаю, сейчас мы с Китаем пришли к пониманию относительно того, куда мы хотим двигаться", - заявил он. Кушнер также назвал президента Дональда Трампа "реалистом" в этом вопросе, а торговую политику США в отношении Китая "одной из самых смелых вещей за все президентство". "Он за все последствия... заплатил во время своего президентства, но все преимущества: рабочие места, которые вернутся на рынок, - появятся после", - подытожил Кушнер.

Future Investment Initiative, известный как "Давос в пустыне" - форум, стартовавший в 2017 году по инициативе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в качестве площадки для презентации и обсуждения плана амбициозных экономических реформ королевства, известного как Vision 2030 (программа призвана снизить зависимость королевства от экспорта нефти и вывести страну в число ведущих экономик мира).

В прошлом году форум совпал по времени с громким дипломатическим скандалом, развернувшимся из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Как признали саудовские власти через три недели после трагедии, Хашкаджи был умышленно убит сотрудниками посольства королевства в Турции. Эр-Рияд тогда осудили многие западные страны, а форум FII лишился почти всех представителей деловой элиты, которые его саботировали. В этом году на форуме об убийстве Хашкаджи не вспоминали, а со сцены конгресс-центра выступали такие видные деятели, как основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио, сооснователь и глава фонда Blackstone Стивен Шварцман, президент банка Goldman Sachs Джон Валдрон и другие. Администрацию США в Эр-Рияде представлял не только Кушнер, но и министр финансов Стивен Мнучин, министр энергетики Рик Перри. Из российских официальных лиц форум в этом году посетил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РФПИ сотрудничает с суверенным фондом Саудовской Аравии PIF с 2015 года. За это время, по данным РФПИ, в российскую экономику было привлечено до $3 млрд долгосрочного капитала, тогда как инвестиционная платформа составляет $10 млрд.