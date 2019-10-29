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Орешкин: Россия расширит сотрудничество с ОЭСР, в том числе по искусственному интеллекту

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Россия планирует расширять сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе по теме искусственного интеллекта и цифровому налогу. Об этом во вторник журналистам заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, находящийся с визитом в Париже.

"Прошла очень позитивная встреча с [генеральным секретарем ОЭСР] Хосе Анхелем Гурриа, - рассказал он. - Мы не обсуждали возобновление присоединения к ОЭСР, но, что важно, нам коллеги из организации передали документ с возможными направлениями углубления сотрудничества. Договорились активизировать сотрудничество по целому ряду направлений - по искусственному интеллекту, по налогообложению в цифровой сфере, по инфраструктуре и целому ряду других".

По словам министра, в ходе встречи были подняты вопросы о налогообложении цифровых гигантов.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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