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Эксперты назвали самые популярные направления для путешествия на поезде в России

Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодар

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Краснодар стали самыми в этом году популярными направлениями для путешествия на поезде в России. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Годом ранее эти города уже открывали тройку лидеров. Однако в этом году произошли перемены на четвертой и пятой строчках: россияне стали чуть чаще путешествовать в Нижний Новгород, а Екатеринбург сместился на одну позицию вниз. Кроме того, в десятку вошли Адлер, Казань, Сочи, Новосибирск и Тюмень. При этом Тюмень за год опустилась с девятого места на десятое, а Ростов-на-Дону и вовсе покинул рейтинг.

"По нашим данным, в 2019 году россияне стали более тщательно планировать железнодорожные путешествия. Четверть наших клиентов в 2019 году покупали билеты за 15-44 дней - на 1% больше, чем год назад. И это позитивные изменения: при раннем бронировании можно поймать минимальные цены и выбрать наиболее удобные места", - отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, слова которого приводятся в сообщении.

За два месяца и более покупают билеты 8% путешественников, что на 2% больше, чем в 2018 году. Количество тех, кто покупает билеты накануне выезда, снизилось на 1% и в 2019 году составило 21%.

Уровень комфорта

Все больше людей предпочитает приобретать более дорогие билеты, чтобы путешествовать в поездах с большим комфортом, свидетельствуют данные исследования. Так, если год назад доля покупок билетов класса "Люкс" была незначительна и в общем количестве проданных билетов составила 0%, то в этом году она выросла до 2%.

Также увеличились продажи билетов в купе, которые в этом году составили 27% против 24% годом ранее. В плацкарте, напротив, стали путешествовать реже: доля таких билетов составила 44% против 48% в прошлом году. Одновременно возросли продажи билетов в сидячих вагонах - до 27% против 25% в 2018 году.

В основном на поездах путешествуют люди от 26 до 60 лет, отмечают авторы исследования. При этом путешественников старше 41 года стало немного больше, а молодые люди до 25 лет стали путешествовать на поездах немного реже.

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