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Минэкономразвития до конца года представит предложения в план приватизации

Глава ведомства Максим Орешкин при этом уточнил, что приватизации Совкомфлота в этом году не ожидается

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ представит до конца текущего года свои предложения в план приватизации, сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

"Предложения дополнительные представим. Обязательно до конца года", - сказал он.

Орешкин уточнил, что приватизации Совкомфлота в этом году не ожидается, но компания включена в план приватизации на следующий год.

"В этом году уже точно нет. В следующем году Совкомфлот у нас в плане приватизации", - сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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