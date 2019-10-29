Минэкономразвития до конца года представит предложения в план приватизации

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ представит до конца текущего года свои предложения в план приватизации, сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

"Предложения дополнительные представим. Обязательно до конца года", - сказал он.

Орешкин уточнил, что приватизации Совкомфлота в этом году не ожидается, но компания включена в план приватизации на следующий год.

"В этом году уже точно нет. В следующем году Совкомфлот у нас в плане приватизации", - сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос.