Орешкин согласовал с Ле Мэром повестку двустороннего совета по экономике

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Франции Брюно Ле Мэр обсудили на встрече в Париже повестку заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). Заседание пройдет в Москве 10 декабря, сообщил российский министр журналистам во вторник.

"На встрече с Ле Мэром обсудили введение цифрового налога, конечно, обсудили повестку предстоящего заседания СЕФИК", - отметил он. По словам Орешкина, накануне сессии СЕФИК "пройдет форум по "зеленому" инвестированию". "Он состоится в посольстве Франции в Москве 9 декабря", - сообщил министр. "Мы ожидаем плодотворной работы", - подчеркнул Орешкин.