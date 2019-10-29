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Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что процесс реформирования организации идет тяжело
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии. Такое мнение озвучил во вторник глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мне кажется, сейчас ситуация в организации находится в очень плачевном состоянии. Дай бог, во время "двадцатки" в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО", - сказал он на встрече с журналистами.

Вместе с тем, по словам российского министра, "работа ведется тяжело сразу по нескольким трекам", и этот вопрос обсуждается не только с французами, но и, например, с Саудовской Аравией. В частности, Орешкин сообщил, что поднимал эту тему во время визита в эту страну со своим саудовским коллегой. Глава Минэкономразвития уточнил, что сейчас рассматривается ряд инициатив в преддверии саммита G20, который должен пройти в Эр-Рияде в ноябре 2020 года.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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