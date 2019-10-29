Орешкин допустил расширение инвестиций Total в другие сферы российской энергетики

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Французская компания Total является одним из крупнейших иностранных инвесторов России и в Министерстве экономического развития России допускают, что она может вложиться в другие сферы энергетики на территории РФ после успешного старта проекта "Ямал СПГ". Об этом заявил во вторник глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мы видим, что Total не испугался, когда делал инвестиции в "Ямал СПГ" и сейчас чувствует себя очень уверенно, поскольку понимает, насколько эффективными оказались такие инвестиции, потому что проект пошел лучше ожиданий, что у него параметры лучше, чем изначально планировались. Поэтому они сразу вошли во второй проект (Арктик-СПГ-2 - прим. ТАСС). Я думаю, что на этом инвестиции Total в Россию не закончатся, причем я думаю, что это будет не только газовая сфера, но и другие сферы энергетики тоже, компания будет активно инвестировать в Россию", - поделился министр.

По словам Орешкина, в целом французский бизнес настроен позитивно по отношению к работе в России. В преддверии Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) французские предприниматели, с которыми встречался во вторник Орешкин, настаивают на выделении того факта, что "предстоящее мероприятие должно продемонстрировать настроенность, которая есть на углубление российско-французского экономического сотрудничества".

Он добавил, что многие крупные игроки принимали участие в заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, который 21 октября прошел в Москве и обсуждали перспективные направления сотрудничества, включая цифровую экономику, экологическое направление, переработку мусора и энергоэффективность. Многие из этих проектов будут обсуждаться во время СЕФИК, который состоится 10 декабря в Москве", - отметил министр.

Министр также затронул тему недостаточно активного участия французских банков в кредитовании проектов на территории РФ. "Определенная стигма есть у французских банков, работающих на российском рынке, они не торопятся пересматривать подходы к финансированию российских клиентов. Здесь понятные опасения связаны с американскими санкциями, которые носят экстерриториальный характер, сохранение определенных санкций со стороны Европы. Но, еще раз повторюсь, на уровне [министра экономики и финансов Франции Брюно] Ле Мэра было заявлено о готовности обсуждать любые вопросы, в том числе в финансовой сфере", - заключил Орешкин, выразив надежду на практическую реализацию намерений французского правительства.