Исследование: компаниям для выживания придется более активно внедрять цифровые технологии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Частные компании должны более активно внедрять цифровые технологии и более комплексно подходить к этому вопросу для выживания в условиях риска экономического кризиса. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC "Цифровизация частного бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы", которое имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты" (оператором является ТАСС).

"В период экономического спада частным компаниям [в странах Центральной и Восточной Европы] придется пройти тест на выживание. Ухудшение бизнес-среды, а потенциально - и снижение темпов роста или даже падение доходов, скорее всего, вынудит глав компаний сократить расходы на инвестиции. Тем не менее руководителям бизнеса следует задуматься о долгосрочной перспективе и точно рассчитать баланс между потенциальной экономией и необходимостью инвестиций в цифровые технологии", - подчеркивают авторы исследования.

Исследование PwC основано на опросе руководителей 600 частных компаний региона, в том числе 90 российских.

Значимость не гарантирует внедрение

Согласно исследованию, российский частный бизнес разделился в своих прогнозах относительно экономической ситуации в будущем: 42% респондентов считают, что экономика России будет расти, а 45% не ожидают изменений.

"В отличие от других стран Центральной и Восточной Европы Россия в целом прогнозирует более сдержанные темпы экономического роста, что объясняется внутренними и внешними факторами, влияющими на развитие страны", - отметил партнер, руководитель практики по оказанию услуг частному бизнесу PwC в России Алексей Фомин.

При этом одним из главных драйверов развития рынка для 61% российских компаний является цифровизация бизнеса, под которой 59% опрошенных понимают в первую очередь автоматизацию процессов.

Тем не менее многие частные компании пока находятся на начальном этапе цифровизации, указывают в PwC.

Согласно опросу, 59% руководителей в России считают, что за счет цифровизации смогут повысить качество бизнес-процессов, 27% рассматривает цифровизацию как инструмент анализа данных для предоставления специализированных продуктов и услуг. Однако только 33% относятся к цифровизации более дальновидно и придают особое значение комплексным цифровым решениям.

"Результаты опроса показали, что многие руководители компаний рассматривают цифровизацию как техническое средство для решения отдельных вопросов (например, повышения эффективности цепочки поставок). Однако если включить цифровизацию в стратегию развития всей компании, то можно получить больший экономический эффект. Это особенно актуально в период приближения экономического кризиса, который требует от компаний реорганизации и обновления для подготовки к следующему периоду роста", - отмечают авторы.

PwC выделяет "большую восьмерку" цифровых технологий, которые будут иметь первоочередное значение для бизнеса в ближайшие три-пять лет: искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности, робототехника, интернет вещей, блокчейн, дроны и 3D-печать.

При этом исследование выявило разрыв между уровнем значимости (который осознают компании) и фактическим использованием некоторых передовых технологий. Например, в России 63% частных компаний считают, что дополненная реальность - наиболее значимое цифровое решение, но используют технологию лишь 8%. Похожая ситуация складывается и с виртуальной реальностью (43% против 8%), дронами (45% против 12%) 3D-печатью (25% против 10%) и блокчейном (22% против 9%).

"Стремительное появление новых технологий существенно влияет на развитие компании, отраслей промышленности и поведение потребителей. Руководители компаний осознают этот тренд и учитывают его при стратегическом планировании. Однако не все из них готовы внедрять и использовать новые технологии в реальной жизни", - говорится в исследовании.

Как ожидают в PwC, использование искусственного интеллекта может привести к резкому увеличению ВВП в ряде стран к 2030 году (например, потенциальный прирост в Китае может составить до 26%). "Искусственный интеллект помогает компаниям модернизировать линейку продуктов и стимулирует потребительский спрос за счет повышения уровня персонализации и доступности товаров. Это относится не только к производителям товаров, но и к компаниям, оказывающим различные виды услуг", - поясняют эксперты.

Однако пока 86% руководителей в России расценивают влияние искусственного интеллекта на деятельность компаний незначительным. Технология виртуальной реальности не рассматривается серьезно 57% опрошенными в России.

Финансирование отстает

Как показало исследование, компании не намерены значительно вкладываться в цифровые решения для своего бизнеса. В России лишь 22% планирует направить более 5% своих инвестиций на цифровизацию. Инвестировать менее 1% готовы также 22%, а 34% компаний готовы потратить 1-3% своих инвестиций на эти цели. Для сравнения, в Скандинавии 39% частных компаний планируют тратить более 5% инвестиций на цифровые решения.

При этом большинство опрошенных компаний в России планируют финансировать цифровизацию за счет внутренних ресурсов (70%). Эксперты указывают, что в текущей ситуации такой путь сопровождается риском, потому что компаниям в условиях спада могут понадобиться ресурсы на другие цели.

Банковские кредиты на цифровизацию готовы взять 9% российских компаний. В PwC указывают, что в ситуации, когда невозможно спрогнозировать начало экономического спада, существует большая вероятность повышения процентной ставки кредитными организациями, поэтому частным компаниям следует рассмотреть альтернативные варианты привлечения инвестиций в цифровые технологии.

Однако в России компании вообще не готовы привлекать ресурсы на цифровизация путем выпуска акций, облигаций и других ценных бумаг на рынке капитала, но 9% могут рассмотреть вариант привлечения средств за счет прямых инвестиций или венчурного капитала. Для сравнения - в Африке вариант прямых инвестиций рассматривают в качестве источника для финансирования цифровизации 23,5% компаний, а на Ближнем Востоке -15%.

Кадры решают

В исследовании отмечается, что немало компаний Центральной и Восточной Европы в настоящее время переживают экономический подъем, и это заслуга их руководства. Однако то, что помогает компаниям расти в настоящее время, может оказаться недостаточным для преодоления будущих трудностей, предостерегают эксперты. Для процветания бизнеса руководство компаний должно соответствовать изменяющимся условиям в период кризиса и цифровизации.

По данным исследования, лишь 49% российских руководителей считают, что состав консультативного или наблюдательного совета компании соответствует задачам поддержки цифровой стратегии.

Для успешной реализации цифровых стратегий компаниям необходимы квалифицированные специалисты. Нехватка таких кадров приводит к потерям оборота от 5% и более, отметили 34% российских компаний. "Уменьшение оборотных средств, по расчетам владельцев частных компаний в регионе, составляет около €358 млрд €(247 млрд в России), или более 12% в странах [Центральной и Восточной Европы] (17% в России) валового внутреннего продукта", - указывается в исследовании.

Компании часто имеют неправильное представление о том, какие специалисты необходимы для успешного осуществления цифровой трансформации - спрос на экспертов по цифровым технологиям пока остается на невысоком уровне. "Как правило, они [компании] рассчитывают, что их сотрудники смогут справиться с новыми задачами. Однако, как и в ситуации с советами директоров, не всегда специалисты, которые обеспечивают успех компании сегодня, смогут решить задачи, поставленные в будущем", - поясняют эксперты.