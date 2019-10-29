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Эксперты: доля секретных расходов в бюджете РФ на порядок больше, чем у развитых стран

Ситуация с прозрачностью бюджетных расходов остается неудовлетворительной, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном коллективом экспертов РАНХиГС и Института Гайдара

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Доля расходов по секретным статьям федерального бюджета России на 2020-2022 годы составляет 17%, что на порядок выше, чем в развитых странах. Об этом говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном коллективом экспертов РАНХиГС и Института Гайдара.

По мнению экспертов, ситуация с прозрачностью бюджетных расходов остается неудовлетворительной. "Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах. Сложившаяся практика засекречивания расходов федерального бюджета предполагает "вольное" трактование статьи 5 закона "О государственной тайне", допускающей секретность лишь для расходов бюджета "в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму", - говориться в документе.

Секретные ассигнования в 2020 году возрастут до 3 трлн 322,8 млрд рублей, что составляет 2,9% ВВП, или 17% расходов федерального бюджета России.

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Россия
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За III квартал 2019 года иностранные активы банков сократились на $6,7 млрд говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.
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