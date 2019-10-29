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Эксперты: экспорт услуг в III квартале снизился из-за сокращения турпоездок в Россию

Если реальный эффективный курс рубля в дальнейшем будет укрепляться, импорт услуг продолжит расти быстрее экспорта, отмечается в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Экспорт услуг в III квартале 2019 года снизился главным образом из-за сокращения туристических поездок в Россию, говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"По сравнению с предыдущим годом экспорт услуг снизился (главным образом из-за сокращения туристических поездок в Россию) на 1,1% - с $17,4 млрд до $17,2 млрд, а импорт вырос (главным образом, за счет транспортных услуг и поездок россиян за рубеж) на 6,5% - с $26,1 млрд до $27,8 млрд", - уточняется в мониторинге.

По данным экспертов, если реальный эффективный курс рубля в дальнейшем будет укрепляться, импорт услуг продолжит расти быстрее экспорта.

За первые три квартала 2019 года отрицательное сальдо баланса услуг составило $24,7 млрд (за аналогичный период 2018 года - $23 млрд).

Рост промпроизводства 

Рост промпроизводства в РФ в III квартале носил конъюнктурный характер и не сохранится в условиях сокращающегося внутреннего спроса, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России".

"Проводя анализ динамики промышленного производства в III квартале, эксперты указывают, что рост был обеспечен и в добывающем, и в обрабатывающем секторах. Однако, указывая на конкретные отрасли, обеспечивавшие положительный выпуск, они отмечают, что в последние месяцы он во многом был обусловлен благоприятной конъюнктурой. Подобный рост, полагают наши авторы, не сможет сохраняться в условиях сокращающегося внутреннего спроса", - отмечается в документе.

Производители указывают в опросах на сокращение заказов и уход клиентов на внутреннем рынке, а также на снижение экспортных заказов. Косвенным свидетельством сокращения спроса служит и снижение оборота оптовой торговли: в январе - августе 2019 года сокращение составило 2,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Результаты обработки данных, публикуемых Росстатом по индексам производства в промышленных отраслях, экспертами Института Гайдара свидетельствуют о медленном росте промышленности в III квартале 2019 г. В сентябре 2019 г. рост составил 2,6% к соответствующему периоду прошлого года. Тенденция сохраняется с конца 2018 года. Рост промышленности был обеспечен ростом добывающего (3,9%) и обрабатывающего (2,0%) сегментов. В производстве электроэнергии, газа и воды в III квартале 2019 года наблюдались околонулевые темпы роста (0,01%).

Структурное развитие

Для решения задач структурного развития при текущем уровне функций государства необходимо поддерживать расходы федерального бюджета на уровне выше 34,5% ВВП, говорится мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара.

"В условиях действия текущего бюджетного правила и при устойчиво сокращающихся доходах от нефтегазового сектора в бюджетном прогнозе предусмотрено планомерное сокращение бюджетных расходов на 2,8 процентного пункта - с 34,7% до 31,9% ВВП с 2019 по 2036 год. По нашим оценкам, для решения задач структурного развития требуется поддержание расходов государства на уровне не ниже 34,5% ВВП при текущем уровне функций государства и масштабах госсектора", - указывается в обзоре.

По мнению экспертов, в 2020-2022 годах для достижения национальных целей может оказаться необходимым увеличить расходы федерального бюджета на 0,5-0,7 п.п. ежегодно в пользу инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру.

Теги
Россия
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Эксперты: банковский сектор стал лидером по снижению иностранных финансовых активов
За III квартал 2019 года иностранные активы банков сократились на $6,7 млрд говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.
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