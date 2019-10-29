Эксперты: расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля за $1, говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"По нашим оценкам, рубль остается недооцененной валютой, и в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля за $1. Тем не менее подстройка рубля к долгосрочному уровню может быть прервана новыми внешними шоками. До конца 2019 года смягчение монетарной политики развитых стран будет способствовать повышению привлекательности российских финансовых активов. Однако ухудшению состояния платежного баланса помимо традиционных рисков, связанных с падением цен на энергоносители, могут способствовать финансовая нестабильность в мировой экономике, а также возможное усиление санкций", - говорится в материале.

Отмечается, что за III квартал 2019 года рубль обесценился к доллару на 2,1%, до 64,4 рубля за $1. Ослаблению рубля способствовали падение цен на нефть на 9,2% в III квартале 2019 года по сравнению со II кварталом 2019 года до $61,9 за баррель и отток капитала с развивающихся рынков из-за замедления темпов роста мировой экономики, сообщается в выпуске.