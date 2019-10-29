Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: рост расходов на нацпроекты с низким исполнением повышает риски освоения денег

Рост расходов по одним нацпроектам при одновременном сокращении по другим может снизить совокупные мультипликативные эффекты для всей экономики, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рост расходов бюджета в 2020-2022 годах на нацпроекты с плохим кассовым исполнением в 2019 году повышает риски формального выполнения мероприятий с целью освоения средств. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

"Рост расходов по национальным проектам с низким уровнем исполнения расходов бюджетных средств в 2019 году повышает риски формального выполнения мероприятий с целью освоения средств", - говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что расходы на нацпроекты, запланированные в законопроекте о бюджете на 2019-2022 годы, выше расходов, заложенных в паспортах нацпроектов, в среднем на 4,8%. Рост совокупных расходов на национальные проекты в 2020-2022 годах составит 10%, 12% и 20% соответственно.

Увеличение расходов запланировано в первую очередь по проектам "Наука" (на 20,8%), "Демография" (на 18%), и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (на 4,3%).

При этом, подчеркивают эксперты, рост расходов по одним нацпроектам при одновременном сокращении по другим может снизить совокупные мультипликативные эффекты для всей экономики.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: банковский сектор стал лидером по снижению иностранных финансовых активов
За III квартал 2019 года иностранные активы банков сократились на $6,7 млрд говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС