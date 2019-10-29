Эксперты: рост расходов на нацпроекты с низким исполнением повышает риски освоения денег

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рост расходов бюджета в 2020-2022 годах на нацпроекты с плохим кассовым исполнением в 2019 году повышает риски формального выполнения мероприятий с целью освоения средств. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

"Рост расходов по национальным проектам с низким уровнем исполнения расходов бюджетных средств в 2019 году повышает риски формального выполнения мероприятий с целью освоения средств", - говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что расходы на нацпроекты, запланированные в законопроекте о бюджете на 2019-2022 годы, выше расходов, заложенных в паспортах нацпроектов, в среднем на 4,8%. Рост совокупных расходов на национальные проекты в 2020-2022 годах составит 10%, 12% и 20% соответственно.

Увеличение расходов запланировано в первую очередь по проектам "Наука" (на 20,8%), "Демография" (на 18%), и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (на 4,3%).

При этом, подчеркивают эксперты, рост расходов по одним нацпроектам при одновременном сокращении по другим может снизить совокупные мультипликативные эффекты для всей экономики.