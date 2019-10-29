Эксперты: мировая рецессия создает риски для планируемого роста ВВП РФ выше 3% с 2021 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глобальная рецессия, пробуксовка структурных реформ и динамика потребительского кредитования являются рисками для реализации базового прогноза Минэкономразвития, предполагающего рост ВВП России темпами выше 3% в 2021-2022 годах. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

"Базовый сценарий прогноза предполагает стабильное развитие экономики в 2021-2022 годах темпами, превышающими 3%. В целом основными рисками для реализации базового сценария являются глобальная рецессия, пробуксовка структурных реформ, динамика потребительского кредитования в стране", - отмечается в обзоре.

Эксперты также прокомментировали прогноз Минэкономразвития по росту инвестиций в основной капитал выше 5% в 2020 году. "Это довольно амбициозные планы, для реализации которых необходимо смягчение бюджетной и кредитно-денежной политики. При этом ожидать в ближайшее время оживления частной инвестиционной активности едва ли возможно в силу как низкого внутреннего спроса, так и вероятного ухудшения внешнеэкономических условий", - полагают авторы исследования.

Они отмечают, что в 2018 году расходы федерального бюджета РФ оказались на минимальном за десятилетие уровне - 16,1% ВВП. Подобные результаты бюджетной консолидации стали следствием введения бюджетного правила и позволили сократить расходы на национальную оборону и социальную политику, а также обеспечить небольшой рост расходов на образование, здравоохранение, социальную и производственную инфраструктуру. Этот позитивный шаг, по оценкам экспертов, создал возможности для дополнительного увеличения темпов прироста ВВП до 0,5 процентного пункта.

"Однако на этом позитивные эффекты для экономики от введенного бюджетного правила и изменения структуры бюджетных расходов вследствие бюджетной консолидации и принятия национальных проектов исчерпываются. Наиболее важные для прорывного развития структурные преобразования лежат за их пределами: снижение барьеров на пути развития частной инициативы, вовлечение частных инвестиций в российское научное и научно-технологическое развитие, снижение государственного участия в экономике и повышение эффективности государственного управления, формирование комфортной регуляторной среды, независимой и справедливой судебной и правоохранительных систем", - говорится в мониторинге.