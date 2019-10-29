Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: банковский сектор стал лидером по снижению иностранных финансовых активов

За III квартал 2019 года иностранные активы банков сократились на $6,7 млрд говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банковский сектор и органы государственного управления стали лидерами по снижению иностранных финансовых активов, говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"Лидерами снижения финансовых активов оказались банковский сектор, а также органы государственного управления. Так, за III квартал 2019 года иностранные активы банков сократились на $6,7 млрд (+$8,6 млрд в III квартале 2018 года), а иностранные активы государственных органов управления снизились, в основном в результате погашения выданных ссуд и займов, на $3,1 млрд (-$0,7 млрд в III квартале 2018 года)", - говорится в материале.

Отмечается, что прочие сектора, напротив, наращивали иностранные активы (+$5,8 млрд в III квартале 2019 года против $0,5 млрд в III квартале 2018 года).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: мировая рецессия создает риски для планируемого роста ВВП РФ выше 3% с 2021 года
В 2018 году расходы федерального бюджета РФ оказались на минимальном за десятилетие уровне, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС