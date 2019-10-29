Эксперты: банковский сектор стал лидером по снижению иностранных финансовых активов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банковский сектор и органы государственного управления стали лидерами по снижению иностранных финансовых активов, говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"Лидерами снижения финансовых активов оказались банковский сектор, а также органы государственного управления. Так, за III квартал 2019 года иностранные активы банков сократились на $6,7 млрд (+$8,6 млрд в III квартале 2018 года), а иностранные активы государственных органов управления снизились, в основном в результате погашения выданных ссуд и займов, на $3,1 млрд (-$0,7 млрд в III квартале 2018 года)", - говорится в материале.

Отмечается, что прочие сектора, напротив, наращивали иностранные активы (+$5,8 млрд в III квартале 2019 года против $0,5 млрд в III квартале 2018 года).