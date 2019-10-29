Минторг США рассматривает запросы на лицензии американским компаниям по продажам Huawei

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Вопрос предоставления лицензий американским фирмам на продажу продукции для китайской компании Huawei не решен. Об этом сообщила во вторник глава отдела нацбезопасности и контроля передачи технологий, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США Эйлин Альбанезе, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

"[Запросы на] лицензии, которые мы получили, находятся в процессе [рассмотрения]. Я не могу сказать, когда вопрос будет решен", - сказала она.

9 октября газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в скором времени приступить к выдаче ряду американских компаний лицензий на поставку китайской телекоммуникационной компании Huawei товаров, не затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.