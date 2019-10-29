Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции США против Huawei

Минторг США рассматривает запросы на лицензии американским компаниям по продажам Huawei

Запросы на лицензии находятся в процессе рассмотрения, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Вопрос предоставления лицензий американским фирмам на продажу продукции для китайской компании Huawei не решен. Об этом сообщила во вторник глава отдела нацбезопасности и контроля передачи технологий, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США Эйлин Альбанезе, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

"[Запросы на] лицензии, которые мы получили, находятся в процессе [рассмотрения]. Я не могу сказать, когда вопрос будет решен", - сказала она.

9 октября газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в скором времени приступить к выдаче ряду американских компаний лицензий на поставку китайской телекоммуникационной компании Huawei товаров, не затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.

Теги
СШАСанкции США против Huawei
Реклама на ТАСС
Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков
Вахтовики, которые летают шесть раз в год, используют до 70% билетов в регион по плоским тарифам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС