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На северо-востоке Бразилии запретили промысел креветок и омаров из-за разлива нефти

При этом зарегистрированные рыбаки, осуществляющие промысел, могут рассчитывать на получение компенсационной страховой выплаты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 октября. /ТАСС/. Минсельхоз Бразилии запретил вылов креветок и омаров в отдельных районах северо-востока страны вследствие загрязнения побережья и акватории этого региона нефтью из неустановленного источника. Об этом говорится в публикации, размещенной во вторник на сайте министерства.

Как уточняется, зарегистрированные рыбаки, осуществляющие промысел в зонах загрязнения, могут рассчитывать на получение компенсационной страховой выплаты. Как ожидается, данная мера коснется около 60 тыс. рыболовов.

Причиной введения запрета стала опасность "заражения [морепродуктов] химической, физической или биологической субстанцией". Ограничение вводится сроком до двух месяцев с возможностью продления.

По данным Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), с начала сентября более 200 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны, в водах которых обитают морские черепахи и ламантины, оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,2 тыс. км. К ликвидации последствий привлечены 6,5 тыс. бразильских военных, сотрудники Ibama, Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio), Национального управления гражданской обороны, государственной нефтегазовой компании Petrobras ("Петробраз"), представители региональных и местных администраций, а также волонтеры, общими усилиями которых с пляжей удалено свыше 900 тонн нефти и загрязненного ею песка.

Теги
Бразилия
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