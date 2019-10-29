Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение поездов между Финляндией и Россией восстановлено

Международные поезда между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также Хельсинки и Москвой будут ходить по обычному графику, сообщили в финской государственной железнодорожной компании VR

ХЕЛЬСИНКИ, 30 октября. /ТАСС/. Движение поездов между Финляндией и РФ, остановившееся во вторник утром в Финляндии из-за нарушения электроснабжения на участке путей между городами Луумяки и Вайниккала, расположенном на границе, восстановлено и вернется в среду к нормальному расписанию. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба финской государственной железнодорожной компании VR.

"Движение поездов на участке между Луумяки и Вайниккалой восстановлено. В среду международные поезда между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также Хельсинки и Москвой будут ходить по обычному графику", - отметили там.

В течение всего вторника пассажиров на участке Вайниккала - Лаппеенранта - Вайниккала перевозили на автобусах. Многие поезда "Аллегро" (из Санкт-Петербурга и обратно) и утренний поезд "Лев Толстой" (из Москвы) были задержаны из-за происшествия. Из Лаппеенранты пассажиров доставляли до Хельсинки на других поездах.

В день поезда "Аллегро" совершают по несколько рейсов из Санкт-Петербурга и обратно, "Лев Толстой" приходит из Москвы днем и отправляется обратно вечером.

Теги
ФинляндияРоссия
Реклама на ТАСС
Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков
Вахтовики, которые летают шесть раз в год, используют до 70% билетов в регион по плоским тарифам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС