Движение поездов между Финляндией и Россией восстановлено

ХЕЛЬСИНКИ, 30 октября. /ТАСС/. Движение поездов между Финляндией и РФ, остановившееся во вторник утром в Финляндии из-за нарушения электроснабжения на участке путей между городами Луумяки и Вайниккала, расположенном на границе, восстановлено и вернется в среду к нормальному расписанию. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба финской государственной железнодорожной компании VR.

"Движение поездов на участке между Луумяки и Вайниккалой восстановлено. В среду международные поезда между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также Хельсинки и Москвой будут ходить по обычному графику", - отметили там.

В течение всего вторника пассажиров на участке Вайниккала - Лаппеенранта - Вайниккала перевозили на автобусах. Многие поезда "Аллегро" (из Санкт-Петербурга и обратно) и утренний поезд "Лев Толстой" (из Москвы) были задержаны из-за происшествия. Из Лаппеенранты пассажиров доставляли до Хельсинки на других поездах.

В день поезда "Аллегро" совершают по несколько рейсов из Санкт-Петербурга и обратно, "Лев Толстой" приходит из Москвы днем и отправляется обратно вечером.