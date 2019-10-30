"Известия": несырьевой неэнергетический экспорт из России сократился впервые с 2017 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский несырьевой неэнергетический экспорт товаров сократился в первой половине 2019 года на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67,1 млрд рублей. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на отчет департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития. Издание отмечает, что это произошло впервые с 2017 года.

Согласно документу, сильнее всего сократился экспорт пшеницы, стальных полуфабрикатов, изделий из черных металлов и летательных аппаратов. Рост же продемонстрировали платина, необработанный алюминий, оружие и боеприпасы, уточняет газета.

В Минпромторге "Известиям" пояснили, что причиной отрицательной динамики стало снижение цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты, продукцию деревообработки. Также на значения экспорта повлияло сокращение урожая зерна относительно рекордных показателей 2018 года, рассказали изданию в Минэкономразвития. В Российском экспортном центре (РЭЦ) снижение несырьевого неэнергетического экспорта связали с завершением крупного строительства. Гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что, в частности, Россия перестала производить трубы для "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Слепнев уточнил, что физический объем несырьевого неэнергетического экспорта, в отличие от денежного выражения, напротив, за восемь месяцев 2019 года увеличился на 1,2%.

Согласно паспорту нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", опубликованному в феврале 2019 года на сайте правительства РФ, объем несырьевого экспорта на текущий год должен составить 160 млрд долларов. До 2024 года этот показатель должен увеличиться до $250 млрд.