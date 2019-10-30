Эксперты: ФРС на ближайшем заседании снизит ставку еще на 25 пунктов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рынок ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, 30 октября снизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), - до 1,5-1,75%, - после чего возьмет паузу на неопределенный срок.

В 2019 году FOMC [Федеральный комитет по операциям на открытом рынке] уже дважды снижал долларовую процентную ставку после десятилетнего перерыва. По итогом последнего - сентябрьского - заседания, ставка ФРС понизилась до 1,75-2%. Сейчас рынок практически не сомневается, на ближайшем заседании Федрезерв в третий раз за год сделает один шаг вниз - до 1,5-1,75%.

О 94-процентной вероятности такого сценария свидетельствуют фьючерсы на процентную ставку. Кроме того, 81 из 102 опрошенных агентством Bloomberg экспертов ожидают снижения на 25 б. п. К понижению ставки Федрезерв подтолкнут ожидания инвесторов, а также слабая макростатистика, считают опрошенные ТАСС эксперты, однако после очередного понижения регулятор возьмет паузу, оставив возможность изменения ставки на случай реализации понижательных рисков для экономики, считают они.

Причины снижения ставки

Одним из показателей, значимым в условиях актуальной экономической ситуации, являются желания самих инвесторов, полагают аналитики, опрошенные ТАСС. В частности, главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что Федрезерв вряд ли пойдет наперекор инвесторам, заинтересованным в снижении ставки, так как существенных предпосылок для резкого улучшения американской экономики "в торговой плоскости и в фундаментальном базисе" сейчас не наблюдается.

Слабые макроэкономические данные за сентябрь окажутся для большинства членов комитета ФРС достаточно убедительным аргументом, чтобы снова понизить ставку, полагает стратег Сбербанка Николай Минко.

То, что снижение ключевой ставки произойдет, во многом, из-за экономики, считает и директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Слабая инфляция, падение PMI ниже 50 пунктов, заработная почасовая оплата снизила рост ниже 2,9% в годовом выражении, индекс доверия потребителей упал до 125,1 пунктов. Это сигнализирует о замедлении экономики США", - отметил эксперт. Кроме того, создав наиболее благоприятные монетарные условия для бизнеса и частных лиц, ФРС хочет предотвратить риск увеличения безработицы, добавил Меркулов.

"Безусловно, потребление в США растет, как и снижается безработица, но последний фактор находится на рекордно низком уровне - 3,5%, - чего не было более 50 лет. Сжатый рынок труда приведет к тому, что работодатели начнут сокращать количество рабочих мест для сокращения расходов, как это уже сделали с капитальными затратами. Впоследствии это снизит покупательную способность американцев", - пояснил Меркулов.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов в свою очередь напомнил, что с начала текущего года идти по пути смягчения монетарной политики крупнейшие центробанки подталкивает угроза снижения темпов роста и мировой экономики. Так, в сентябре ЕЦБ в очередной раз снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 п. п., до минус 0,5% годовых, а регулятор КНР реформировал ключевую процентную ставку для снижения расходов по займам для своих корпораций.

Рынок ждет комментариев ФРС

Эксперты сходятся во мнении, что само снижение ставки уже заложено в ценах, и, если ожидания инвесторов оправдаются, особенной реакции не последует. Большее влияние на рынок окажет содержание пресс-релиза и комментарий со стороны ФРС, однако, прогнозируя риторику американского регулятора, эксперты больше склоняются к тому, что в этот раз она будет жесткой.

В частности, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин полагает, что ФРС постарается дать понять, что не гарантирует дальнейшего снижения ставок в ближайшие месяцы. Главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский также пояснил, что в ходе последних выступлений представители ФРС в большинстве своем уже отмечали, что воспринимают текущую тенденцию к снижению ставок как корректировку в середине цикла, и это может говорить о скором развороте тренда на смягчение, если регулятор не сменит риторику.

Причинами, по которой руководство ФРС не будет давать прямых сигналов о дальнейшем снижении ставки, являются ослабление краткосрочных рисков, связанных со сценарием жесткого Brexit, и торговыми войнами США и КНР, в свою очередь полагает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин также отметил, что стимулирование экономики со стороны ФРС путем снижения процентных ставок в ближайшее время может прерваться.

"Даже если ставка будет снижена, последующая риторика ФРС сильно ужесточится, потому что негативный эффект на экономику, который привнесли торговые войны, уже близок к своему пределу. По разным оценкам, торговые войны вычитают примерно 1 п. п. из темпов роста китайской экономики и менее 1 п. п. - из темпов роста американской экономики. Этот эффект нивелирован за счет понижения ставки", - пояснил он.

Николай Минко в свою очередь полагает, что сигнал ФРС об отказе от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики спровоцирует некоторое охлаждение аппетитов к риску и, как следствие, окажет давление на валюты развивающихся стран. Так же считает и Антон Покатович, прогнозируя умеренное ослабление курса рубля в диапазоне 64,4-65,2 рублей за доллар США, если Федрезерв выступит с жесткими заявлениями. В случае, если ФРС воздержится от жестких заявлений о длительной паузе в снижении ставок, то большинство рисковых активов, напротив, получат основу для продолжения роста. Рубль при таком сценарии может перейти к движению в районе 63,4-64,4 рублей за доллар США в ближайшую неделю, полагает эксперт.