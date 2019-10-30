"Ъ": Роспотребнадзор выступил против смягчения норм приготовления пищи в ресторанах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил проект доклада об эксперименте по ограничению требований проверок кафе и ресторанов, в котором выступил против смягчения действующего порядка. Об этом сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа, отправленного в Минэкономики, аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, организацию "Опора России".

Как ожидалось, эксперимент по смягчению требований должен был начаться не позднее 1 января 2020 года в пилотных регионах Москвы, Татарстана и Калининградской области. В числе правил, которые представители бизнеса считали избыточными и подлежащими отмене - порядок мытья яиц, требования к прожарке стейков и др.

В докладе Роспотребнадзора, утверждает издание, говорится, что для смягчения действующего порядка контрольно-надзорных мероприятий требуется принятие федерального закона. Однако, поскольку эксперимент должен начаться 1 января, ведомство рекомендует придерживаться старых правил.

С инициативой смягчения регулирования процесса приготовления пищи в ресторанах ранее выступила "Опора России". Первый вице-президент организации Владислав Корочкин в беседе с ТАСС подчеркивал, что нормы должны определять качество готовых блюд, а не регламентировать процесс их приготовления. Организация вместе с Федерацией рестораторов и отельеров разработали "Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы", в которой изложили свои предложения.