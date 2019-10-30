Доходная часть бюджета Приморья увеличена на 3,9 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Приморья на заседании в трех чтениях большинством голосов приняли корректировки в бюджет региона, согласно которым его доходная часть увеличивается на 3,9 млрд рублей - до 129 млрд рублей, - расходная - на 2,2 млрд рублей - до 144,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 15,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

"[Представлявшая проект закона] Вера Щербина рассказала, что доходная часть бюджета увеличивается на 3,9 млрд рублей (в том числе, за счет поступления федеральных средств - на 1,2 млрд рублей, за счет краевых средств - на 2,7 млрд рублей). Расходы увеличиваются на 2,2 млрд рублей. 1,7 млрд рублей будут направлены на погашение бюджетного дефицита", - сообщила пресс-служба.

Наибольшее увеличение, на 1,018 млрд рублей, произошло по разделу "ЖКХ", в основном это средства на строительство жилья. По разделу "Национальная экономика" увеличение составило 979 млн рублей, по разделу "Социальная политика" - 715 млн рублей. По трем разделам, "Образование", "Охрана окружающей среды" и "Культура", произошло сокращение расходов, это вызвано в основном переносом сроков строительства объектов и экономией, полученной в результате торгов.

Выступая на сессии, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что представленная корректировка краевого бюджета направлена на отражение поступивших доходов бюджета, оптимизацию расходов и сокращение бюджетного дефицита.

"Изменения затронули практически все разделы краевого бюджета и государственные программы Приморского края. Из 14 разделов по 12 произошли изменения как в сторону увеличения, так и уменьшения", - сказал Ахоян.