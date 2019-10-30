Экспорт японского пива в Южную Корею в сентябре упал на 99,9% из-за торговых разногласий

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Экспорт японского пива в Южную Корею в сентябре этого года снизился на 99,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на фоне торговых разногласий между Токио и Сеулом. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По данным Министерства финансов Японии, аналогичная ситуация сложилась и по некоторым другим позициям, включая ряд специализированных промышленных моющих средств, экспорт которых в Южную Корею практически полностью остановился. Это связывается с серьезным обострением отношений между Токио и Сеулом на фоне торговых разногласий.

В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Япония вывела Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. В сентябре Сеул исключил Токио из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров. Жители Южной Кореи на этом фоне активно бойкотируют товары японского производства, включая пиво, которое всегда пользовалось там большой популярностью.