Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экспорт японского пива в Южную Корею в сентябре упал на 99,9% из-за торговых разногласий

В июле Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Экспорт японского пива в Южную Корею в сентябре этого года снизился на 99,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на фоне торговых разногласий между Токио и Сеулом. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По данным Министерства финансов Японии, аналогичная ситуация сложилась и по некоторым другим позициям, включая ряд специализированных промышленных моющих средств, экспорт которых в Южную Корею практически полностью остановился. Это связывается с серьезным обострением отношений между Токио и Сеулом на фоне торговых разногласий.

В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Япония вывела Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. В сентябре Сеул исключил Токио из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров. Жители Южной Кореи на этом фоне активно бойкотируют товары японского производства, включая пиво, которое всегда пользовалось там большой популярностью.

Теги
ЯпонияРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Власти Якутии прокомментировали возможную отмену плоских тарифов для вахтовиков
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Агния Симонова подчеркнула, что отмена тарифов, которую предложил вице-премьер Юрий Трутнев, не приведет к росту цен на авиабилеты в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС