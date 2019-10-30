Резервный фонд Приморья по ликвидации ЧС увеличен на 350 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Резервный фонд администрации Приморья по ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличен на 350 млн рублей, часть этих средств будет направлена на приобретение жилищных сертификатов для людей, пострадавших от обрушения жилого дома в Новонежино, сообщила на заседании законодательного собрания края первый вице-губернатор Вера Щербина.

Обрушение произошло в пятиэтажном 90-квартирном доме 15 октября. Между четвертым и пятым этажами обвалилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. Пострадали 17 квартир, одна женщина погибла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, причиной ЧП мог стать неисправный водонагревательный прибор.

"Предлагаем увеличить расходы на <...> 30 млн рублей на пополнение Резервного фонда администрации края для рефинансирования непредвиденных расходов, 350 млн - на резервный фонд администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все эти средства предлагаются как раз на цели, связанные с чрезвычайными ситуациями. В Новонежино <...> [произошло ЧП в жилом доме], и мы сейчас решаем вопрос о выдаче сертификатов людям, которым негде жить", - сказала Щербина, представляя поправки в бюджет региона.

Глава Шкотовского района Виктор Михайлов ранее сообщил ТАСС, что около 45 жильцов поврежденного дома получили от властей по 10 тыс. рублей на покупку предметов первой необходимости. Еще четырем жильцам положены выплаты по 100 тыс. рублей за полную утерю имущества. Сертификаты на покупку нового жилья должны получить люди, у которых квартиры из-за обрушения разрушены полностью, всего будет выдано четыре таких сертификата.

В среду депутаты Законодательного собрания Приморья в трех чтениях приняли изменения в бюджет региона, согласно которым его доходная часть увеличивается на 3,9 млрд рублей - до 129 млрд рублей; расходная часть выросла на 2,2 млрд рублей - до 144,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 15,9 млрд рублей.