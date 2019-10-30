Трутнев поручил Минэнерго найти оптимальный вариант энергоподключения Баимской зоны

ТАСС, 30 октября. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минэнерго и "Русгидро" проработать механизмы по энергетическому подключению Баимской рудной зоны, которые позволят развивать ее максимально эффективно при минимальных бюджетных вложениях. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства по итогам совещания в Магаданской области.

На Восточном экономическом форуме было заключено пятистороннее соглашение об объединении энергосистем Магаданской области и Чукотского автономного округа для обеспечения освоения северных месторождений меди и золота.

"По итогам совещания Министерству энергетики РФ, ПАО "Русгидро" поручено в течение месяца провести анализ мероприятий по технологическому присоединению Баимского ГОКа в Чукотском автономном округе к энергосистеме Магаданской области; сопоставить объем планируемых капитальных вложений, размер требуемых финансовых затрат, уровень энерготарифов и предложить оптимальный вариант обеспечения территорий электроэнергией", - говорится в сообщении.

Проект не только поможет обеспечить электроэнергией Баимскую рудную зону, но и позволит развивать куст месторождений на севере Магаданской области, создав там условия для реализации инвестиционных проектов.

"Совершенно очевидно, что нужно обеспечить электроснабжение для разработки Баимской рудной зоны, чтобы север Магадана развивался. Но надо делать это максимально эффективно с минимальными бюджетными вложениями. Все это необходимо просчитать", - цитируют Трутнева в сообщении полпредства.

Ресурсы Баимской площади оцениваются в 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). По данным окружного правительства, освоение месторождений обеспечит прирост валового регионального продукта Чукотки на 45 млрд рублей, привлечет в регион свыше 300 млрд рублей инвестиций, а также создаст более 3 тыс. новых рабочих мест. Реализация проекта по освоению месторождения включена в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года.