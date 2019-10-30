Поступление средств от продажи отелей Hyatt в бюджет Приморья может занять до года

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Процедуры, необходимые для того, чтобы в бюджет Приморья поступили полученные от продажи недостроенных гостиничных комплексов Hyatt в центре Владивостока средства, могут занять до года, сообщила на заседании законодательного собрания Приморья первый вице-губернатор Вера Щербина.

Российский аукционный дом (РАД) 15 апреля продал отели на Корабельной набережной и мысе Бурном во Владивостоке за 1,6 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно. Покупателем обоих лотов стало ООО "Парк-отель "Бурдугуз".

"Поскольку это было акционерное общество, которое продало Hyatt, эти средства не могут поступить в бюджет. Они поступили акционерному обществу, и мы сейчас разработали дорожную карту, мы сейчас занимаемся тем, что деприватизируем это предприятие, чтобы средства поступили в бюджет, и решаем вопрос еще с имуществом, которое осталось за этим предприятием. Но, к сожалению, в соответствии с российским законодательством эти процедуры долгие, они составляют от 9 до 12 месяцев", - сообщила Щербина и пояснила, что эти процедуры уже начались.

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года, однако объекты не были построены в срок и до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя находятся в высокой степени готовности. Бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей. Депутаты законодательного собрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, сроки сдачи объектов не раз переносились, но ни один из них не был выдержан.