Трутнев поручил подробнее изучить недра на территории Магаданской области

МАГАДАН, 30 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Роснедрам провести геологоразведочные работы в Магаданской области и подробнее изучить перспективные территории, где могут быть запасы.

В ходе совещания с вице-премьером губернатор региона Сергей Носов сообщил, что геологоразведочные работы (ГРР) по поиску цветных и черных металлов в Магаданской области за счет средств федерального бюджета сейчас не проводятся, поэтому для повышения эффективности ГРР власти региона создали юниорную геологоразведочную компанию, которая уже выделила около 40 перспективных участков.

"Если мы от перспективных площадей, которые сегодня, скажем так, определены на территории Магадана, переходим к собственно запасам полезных ископаемых, то у нас совершенно по-другому начинает работать экономика. На запасы уже можно привлекать инвесторов, уже можно строить энергетическую инфраструктуру. Поэтому мы сегодня в том числе Роснедрам поручим поподробнее заняться геологическим изучением недр на территории Магаданской области", - сказал Трутнев журналистам.

Как сообщил Носов в ходе совещания, сейчас региональной юниорной компанией уже получены три поисковые лицензии на участки с ресурсным потенциалом (в случае их подтверждения) порядка 5 млн тонн меди. Разработаны и направлены на экспертизу проекты проведения геологоразведочных работ.

"Надо уже прямо сейчас включать в план геологического изучения дополнительные средства для того, чтобы из перспективных площадей перевести это в категорию запасов", - отметил Трутнев.

Юниорные компании - предприятия, специализирующиеся на геологическом изучении недр с целью поиска полезных ископаемых и открытия месторождения, а также на привлечении инвестиций, развитии технологий в геологоразведке. Как сообщала пресс-служба правительства Колымы, в декабре 2018 года глава региона Сергей Носов предложил определить Магаданскую область пилотной территорией по реализации юниорного геологического движения в стране, Трутнев поддержал предложение. По данным ведомства, юниорная компания на Колыме - первая в России. Она работает на принципах государственно-частного партнерства.