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В Японии сообщили, что импорт российского СПГ в страну снизился в сентябре на 32,6%

Речь идет о снижении до отметки в 403 тыс. т, следует из опубликованных Министерством финансов Японии данных статистики

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Импорт СПГ из России в Японию в сентябре 2019 года снизился на 32,6% по отношению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду Министерством финансов Японии данные статистики.

Отмечается, что импорт российского СПГ снизился на 32,6% до отметки в 403 тыс. т. В то же время ростом отметился импорт СПГ из Австралии - этот показатель вырос на 23% до отметки в 2,93 млн тонн. Общие же поставки СПГ в Японию в сентябре этого года составили 6,4 млн тонн, продемонстрировав 2,6% рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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ЯпонияРоссия
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